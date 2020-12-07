شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: الدولة المصرية الحديثة تهتم بمحافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بدأت في 12 قرية من محافظة قنا، ثم اتسعت لتشمل 30 قرية، ووصلت إلى جميع ربوع محافظ قنا، لافتا إلى أن الدولة المصرية الحديثة تهتم اهتماما شديدا بمحافظات الصعيد وعلي رأسهم قنا وسوهاج.

ولفت الداودي، خلال مشاركته في حفل افتتاح قرية السمطا بدشنا بعد تطوير عدد من القرى بها بحضور وزير القوى العاملة، إلى أن كلمة «حياة كريمة» تعني التنمية المستدامة كتوفير بنية تحتية وتوفير المدارس ومراكز الشباب، بالإضافة إلى توفير المشاريع التنموية.

وأشار إلى إلى أن القرى أصبحت تعتمد على نفسها اعتمادا كاملا، موجها الشكر إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في محافظة قنا.