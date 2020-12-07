شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: نعمل على إجراء مزيد من التيسيرات في إصدار تراخيص البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الإشتراطات الجديدة للبناء، تم وضعها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية للتيسير على المواطنين في استخراج التراخيص، وضغط واختصار الوقت الخاص باصدارها، موضحا أنه يجري حاليا إجراء مزيد من التيسيرات في إصدار التراخيص، وستكون الرخصه مميكنة.

وقال الوزير، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي على هامش تفقده غرفة عمليات التنمية المحلية لمتابعة انتخابات الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، إننا نريد عمران منضبط في الفترة المقبلة لاستعاده الشكل الحضاري الذي يتناسب مع مكانه مصر، مشيرا إلى اننا وجميع الجهات المختصة في اجتماعات مستمرة حتى نصل إلى الحل والشكل الأمثل، وسيتم العرض على رئيس الجمهورية فور الانتهاء منه.

وأضاف أن تراخيص البناء لم تنتقل للجامعات، وإنما هي اختصاص أصيل للمحليات وستقوم الجامعات بالاشراف على فحص الأوراق والتأكد من نماذج البناء وإجراءات اصدار التراخيص والمساعدة في تقديم كافة التيسيرات الممكنة لمساعدة المحليات.