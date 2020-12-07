شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي القوات الخاصة بـ«الصاعقة» و«المظلات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الاثنين، عددا من مقاتلي القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والقيادات والتشكيلات التعبوية.

بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن التطوير والتحديث في المنظومة التدريبية والإنشائية داخل القوات الخاصة تناول ما وصلت إليه من تطوير وتحديث خلال الفترة الحالية.

وأكد قائد قوات الصاعقة أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيداً بالدعم الكبير الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات نظراً لطبيعة عملهم الخاصة التي تتطلب إعداد فرد مقاتل ذو مواصفات قتالية عالية يستطيع من خلالها أن يؤدى مهامه بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقائه مع مقاتلى القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لهم، مؤكداً تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للجهد الهائل الذي يبذله هؤلاء الرجال من أجل الحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم .

وأدار وزير الدفاع حواراً مع مقاتلي القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما استمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالى لتنفيذ المهام التي توكل إليهم باعتبارهم أحد عناصر القوات المسحة التي تحمى الوطن وتصون مقدساته.

وأكد مقاتلو القوات الخاصة استعدادهم التام لتنفيذ المهام كافة وبروح معنوية مرتفعة، وأنهم على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقهم من أجل رفعة الوطن.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.