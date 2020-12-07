شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 20 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19580 طنا تشمل 2700 طن رمل و14180 طن يوريا و2000 طن ملح و700 طن كسب صويا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67222 طن تضم 11558 طن قمح و34950 طن ذرة و1728 خشب زان و3800 طن أبلكاش و13700 طن خردة و1486 طن حديد. ‎

وسجلت إجمالى حركة الصادر من الحاويات 949 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( فاصوليا وبطاطا وبطاطس وطماطم وخس وورق عنب وخضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية ( بصل وبرسيم وأرز وكراوية ) وفواكه ( برتقال ويوسفى ورمان وبلح وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر وسلوفينيا ومالطا وسيريلانكا وإيطاليا وأمريكا وإنجلترا وإندونيسيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1098 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3530 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151987 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 10954 طنا.

كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3228 شاحنة منها 587 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30215 من البضائع العامة.