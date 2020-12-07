شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: أموال البريد ليس لها علاقة بالربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، بمبنى البريد المصرى بالقرية الذكية، وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية بالهيئة القومية للبريد، وقد تم خلال اللقاء الحديث عن دور البريد في التحول الرقمى والخدمات المجتمعية التى يقدمها للمواطنين، حيث أَطلع الدكتور شريف فاروق، فضيلة المفتى شوقى علام على ما توصل إليه البريد المصرى من تطوير خلال الفترة الحالية والخدمات الجديدة التى أصبح يقدمها، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن تطوير متحف البريد الذى يمر بأكبر عملية تطوير منذ إنشائه.

وخلال اللقاء قال الدكتور شريف، فاروق رئيس البريد، إن دار الافتاء المصرية نجحت في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدي البعض وساهمت في توطيد مفهوم سماحة الدين الإسلامي الحنيف، حيث أشاد الدكتور شريف فاروق، بأهمية الدور التوعوي الذي تقوم به دار الإفتاء والعمل على تجديد الخطاب الديني ونشر برامج التحصين الفكري.



جانب من الاجتماع



جانب من اللقاء



مفتى الجمهورية شوقى علام ورئيس البريد



مفتى الجمهورية ورئيس البريد خلال الاجتماع

وقد أكد فضيلة المفتي، أهمية الدور الذى يلعبه البريد المصري في خدمة المواطنين والتسهيل عليهم خاصة كبار السن منهم، مُشيراً إلى انه افتي قبل ذلك في أن فوائد دفاتر توفير البريد من الأُمُور المُختَلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في دفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

كما أعرب فضيلة المفتي عن تقديره البالغ للتطوير الذي يشهده البريد المصري في ظل قيادة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس الإدارة متمنياً دوام التوفيق والنجاح الي هذا الكيان العريق.

وقام الدكتور شريف فاروق، بإهداء فضيلة المفتي شوقي علام، مجموعة من إصدارات الطوابع التذكارية تعبيرا عن التقدير والاعتزاز بأهمية دار الإفتاء المصرية ومكانتها محليا ودوليا.