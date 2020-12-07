شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 178 مدرسة للعام الدراسى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين، كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل، وأيضًا برنامج الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة أسوان، إضافة إلى 178 مدرسة­ للتعليم قبل الجامعى من خطة اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى للعام الدراسى 2019، 2020،.

وأكدت هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى بيان لها أنه تتضمن 10 مؤسسات تعليمية من شمال سيناء بالعريش، وكذلك اعتماد 10 معاهد أزهرية.

هيئة ضمان جودة التعليم تتفقد زيارات المراجعة والاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى للعام الدراسى 2020-2021





تفقدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى زيارات المراجعة الخارجية للاعتماد فى عدد من مدارس محافظة القاهرة المتقدمة للحصول على الاعتماد من الهيئة ورافقهم فى الزيارة الأستاذ/ مرسى التهامى مدير إدارة الجودة بمديرية القاهرة التعليمية.



وكانت الهيئة نفذت زيارات خارجية لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى للعام الدراسى الجارى 2020-2021 عدد 270 مدرسة تشمل مراحل رياض الأطفال – الابتدائى – الإعدادى – الثانوى بمحافظات مصر المختلفة، بالاستعانة بما يقرب من 800 مراجع خارجى وذلك فى ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء عمليات المراجعة فى المدارس.

وقامت الهيئة بتطوير منظومة المراجعة والاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى لتصبح مرقمنة بالكامل وذلك لمنع التعامل المباشر والتعامل الورقى بين الأفراد والحفاظ على التباعد وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة والسلامة للجميع، وفى ضوء هذا التطوير، أصبحت المؤسسات التعليمية تتقدم بطلبات التقدم للاعتماد وكذلك جميع الوثائق الداعمة إلكترونيا عن بعد (Online) على موقع الهيئة دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع الهيئة والتعامل المباشر.