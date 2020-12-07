شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجة مجموعة نصائح للمسافرين للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح للمسافرين إلى الخارج للوقاية من عدوى كورونا وطالبت الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

ويذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 118432 حالة من ضمنهم 103501 حالة تم شفاؤها، و6771 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.