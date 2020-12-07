شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: مواعيد غلق الورش لاقت رضا المواطنين لما تسببه من إزعاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات مستعدة تماما لأى تغييرات فى الحالة الجوية أثناء الانتخابات موضحا أن إدارات الأزمات فى المحافظات الـ 13 تتابع على مدار الساعة أى تغيير مناخى يتعرض له الناخبون، وأن المحافظات راعت فى اعداد اللجان الانتخابية توفير مظلات للوقاية فى حالة التعرض للامطار ، كما تم تجهيز أماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار شعراوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش تفقده لغرفة العمليات، إلى أنه تم توجيه المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للمرور على اللجان الانتخابية، مؤكدا المتابعة المستمرة لهم وتذليل اى عقبات خاصة مع قيام المحافظات أيضا فى نفس التوقيت بتوزيع المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة مما يمثل مجهودا اضافيا على المحافظات.

وفيما يتعلق بالمواعيد الجديدة لاغلاق المحال العامة والذى بدأ العمل به بداية من شهر ديسمبر الحالى، أكد اللواء محمود شعراوى أنه بصدور قانون إغلاق المحال العامة تم تشكيل اللجنة العليا برئاسته لتحديد المواعيد الملائمة وتم التنسيق مع وزارة الداخلية وجميع المحافظات لحوكمة الأمور بشكل افضل حتى تم الوصول للمواعيد التى تم الإعلان عنها موضحا أن هذه المواعيد تعد فرصة كبيرة لتحسين البنية التحتية ورفع المخلفات بشكل أفضل.

وأشار شعراوى إلى رضا الناس عن مواعيد إغلاق الورش داخل الكتل السكنية لما تسببه من إزعاج خلال فترة عملها ولتوفير مزيد من الراحة للمواطنين مؤكدا وجود استثناء واحد فى حالة طلب محافظة ما تغيير المواعيد فيتم فى هذه الحالة العرض على وزير التنمية المحلية واتخاذ القرار المناسب.



وفيما يتعلق بالاشتراطات الجديدة للبناء، أكد اللواء محمود شعراوى، أن هذه الاشتراطات تم وضعها بناء على توجيهات الرئيس السيسى، للتسيير على المواطنين فى استخراج التراخيص وضغط واختصار الوقت الخاص باصدارها موضحا أنه يجرى حاليا إجراء مزيد من التيسيرات فى إصدار التراخيص وستكون الرخصه مميكنة، قائلاً:" نريد عمران منضبط فى الفترة القادمة لاستعاده الشكل الحضارى الذى يتناسب مع مكانه مصر" مشيرا إلى أننا وجميع الجهات المختصة فى اجتماعات مستمرة حتى نصل إلى الحل والشكل الأمثل وسيتم العرض على رئيس الجمهورية.



وأضاف اللواء محمود شعراوى أن تراخيص البناء لم تنتقل للجامعات وإنما هى اختصاص أصيل للمحليات وستقوم الجامعات بالإشراف على فحص الأوراق والتاكد من نماذج البناء وإجراءات إصدار التراخيص والمساعدة فى تقديم كافة التيسيرات الممكنة لمساعدة المحليات.

وتفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية فى انتخابات الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية وهى القاهرة والقليوبية وبورسعيد والفيوم والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية.



وأكد اللواء شعراوى انتظام سير العملية الانتخابية فى جميع المحافظات المشار إليها ولم تحدث أية مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية فى جميع اللجان العامة والفرعية.



وأشار شعراوى إلى أن المحليات على الحياد تماما فى العملية الانتخابية ولا انحياز لأى مرشح وتم توفير أماكن ومقاعد متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وإلزام الناخبين بالدخول بالكمامات، مؤكدا أنه على مدار اليوم وغدا يتم التواصل مع المحافظات وكافة الجهات المشاركة لتذليل ايه مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية حتى انتهاء العرس الانتخابى.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم الاستفادة من كل الخبرات التى تم اكتسابها خلال جميع مراحل العملية الانتخابية والاستفادة منها فى التغلب على أية معوقات.