شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. رئيس الوزراء يستمع لشرح عن نموذج لتبطين وتأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الرئيس السيسى يوجه الشكر لـ"ماكرون" على كرم الاستقبال وحسن الضيافة

رئيس الوزراء يبحث آليات تسوية مديونيات هيئة السكة الحديد

وزير الدفاع يلتقى عددًا من مقاتلى قوات الصاعقة والمظلات

الرئيس السيسى يوجه الشكر لـ"ماكرون" على كرم الاستقبال وحسن الضيافة مدبولي يستمع لشرح عن نموذج لتبطين الترع.. ويشيد بتجربة دمج ومعالجة مياه الصرف

الحكومة: استمرار كافة الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمرين

الحكومة تنفى إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات كورونا مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بكلمة الرئيس فى فرنسا ويؤكد: تعبر عن جموع المصريين والمسلمين

اليوم .. رئيس الوزراء يزور المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية نائب محافظ الجيزة يوجه بالانتهاء من رصف الطرق بالحوامدية وأبو النمرس.. صور وزيرة التضامن تداعب طفلة خلال احتفالية الوزارة باليوم العالمى للتطوع

وزير القوى العاملة يتفقد مركز التدريب المهنى بمدينة "قفط" فى قنا

الرقابة الإدارية تنشر فيديو "عيون الشعب صحيالك" بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد