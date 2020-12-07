شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتفقد مركز التدريب المهنى بمدينة "قفط" فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقه محافظ قنا اللواء أشرف الداودى، مركز التدريب المهنى بمدينة "قفط" جنوب المحافظة والمقام على مساحة 35 ألف فدان، الذى يضم 22 ورشة عمل لمختلف المهن التى يتطلبها سوق العمل ، ويعد من أكبر مراكز التدريب، على مستوى المحافظات لتعليم فنون الحرف اليدوية، ويأتى ذلك فى إطار جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد.

وفى مستهل زيارة الوزير للمركز شاهد والمحافظ علي شاشة بالمركز عرض عن الانجازات التي تمت خلال الفترة من 2016 حتى 2020، حيث أشار مدير المركز المهندس عبد الحميد غزال إلى أن المركز ظل مهملا وغير منتفع منذ 2005 حتى 2016، وقام الوزير بوضع استراتيج، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 733,33%.

وقام الوزير بالمرور علي الورش التي يتم فيها دورات تدريب علي مهن السباكة والمساحة الكهرباء التبريد والتكييف، فضلا عن الورش التي يتم تجهيزها للتدريب وتشمل الخياطة والتطريز، والأجهزة المنزلية ،وميكانيكا السيارات ، والكهرباء ، والتكييف، والسيارات، وتطوير ورشة اللحام، ومعمل اللغات، والحاسب الآلي ، والمحمول، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى فندق إقامة المتدربين.

وأكد الوزير، أن المركز بعد تطويره سوف يقدم أحدث برامج للدراسة والتدريب وبناء القدرات وتأهيل الشباب من حملة الدبلومات الفنية والمتسربين من التعليم، وذلك في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة عن طريق التعليم المزدوج الذي يكفل للطالب التعليم والتدريب في وقت واحد.

وذكر سعفان، أن المركز كان يضم 3 ورش في عام 2016 وأصبح الآن يضم 22 ورشة تدريبية وهناك 13 ورشة منها مجهزة بالكامل ، و 9 ورش جاري استكمالها، فضلا عن فندق مكون من 63 غرفة يسع لـ 108 نزيل ، مشيرا إلي أن المركز سوف يقوم بتدريب الشباب على أعمال خراطة المعادن واللحام والنجارة كما سيوفر البرامج التدريبية اللازمة بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، حيث يعد من أكبر المراكز التي تقوم بتعليم حرف الفنون اليدوية.

ووجه الوزير بقيام المركز بإعطاء برامج تدريب توعوي لمدة اسبوع لطلاب كلية الهندسة في بعض التخصصات للتعرف علي بعض المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل ليكون علي بينة منها قبل تخرجه للتعرف علي الواقع العملى علي الطبيعة ، فضلا عن تدريب صيفي للطلاب كجزء من مشاريعهم العملية قبل التخرج.

وأشاد الوزير بالتطوير الفعلي الذي تم في المركز موجها الشكر لكل من شارك في هذا التطوير.

ومن جانبه وعد المحافظ بتقديم كل الدعم للمركز ، وتوفير وسائل الإنارة اللازمة لاستكمالها بنسبة 100% بعد أن وصلت إلي 40%,

رافق الوزير، خلال جولة التفقد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف الغرباوي وأعضاء هيئة التدريس ، وأسعد أحمد السيد وكيل مديري القوى العاملة بقنا.



































































