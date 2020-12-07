شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يوجه بالانتهاء من رصف الطرق بالحوامدية وأبو النمرس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن يرافقه رئيس مركز ومدينة أبو النمرس عزبة مدكور بمدينة أبو النمرس لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة أعمال النظافة والوقوف على مستوى الخدمات، مشددا على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة بشوارع المدينة أولا بأول.

كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من أهالى العزبة للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى العزبة.

وقالت محافظة الجيزة إنه في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلى مستوي من الخدمات لأهالي المحافظة، تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه رئيس مدينة الحوامدية أعمال الرصف بشارع سعد زغلول وشارع سمير صادق بنطاق مدينة الحوامدية ولإيجاد السيولة المرورية بالمدينة

ووجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، كما تفقد نائب المحافظ شوارع المدينة بمنطقة عرب الساحة سيرا علي الأقدام لمتابعه الحاله العامه للنظافه والإشغالات وللوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ، كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من أهالى المدينة للاستماع الي طلباتهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى المدينة.

























