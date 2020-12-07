شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط: ما تفعله إثيوبيا حاليا مع مصر فعلته منذ 100 عام وكررته من 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، إن "ما تفعله إثيوبيا مع مصر حاليًا فعلته منذ 100 عام وكررته منذ 15 سنة، وبدون النهر لا مصر".

وأضاف أبو الغيط خلال كلمة لها بندوة جامعة القاهرة المنعقدة الآن تحت عنوان " قصة كتابين": "استعرضت حوالى 90 % من خدمتى فى الكتابين، ولا يمكن البوح بحوالى 10% من تفاصيل تلك الخدمة حتى أدفن، نظرا لأن هذه الخدمات تكشف عن مصالح مصرية خارجية لا يجوز الحديث عنها لأى مسئول اطلع عليها".

وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافى لجامعة القاهرة للعام الدراسي الحالي 2020 / 2021، والذى يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة بمختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، بما يساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل ويؤهلهم للمساهمة فى نهضة مصر.

كما تستهدف استضافة جامعة القاهرة، لأمين عام جامعة الدول العربية، نقل تجربته وخبراته فى العمل السياسى لطلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش مع طلاب جامعة القاهرة، عدد من الأحداث التى ذكرها فى كتابيه "شهادتى" و "شاهد على الحرب والسلام"، يعقبها فتح النقاش فى عدد من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، تعمل على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي بالجامعة لخلق حالة من الزخم الثقافي والتنويري للوعي الحقيقي، على نحو يجعل مباديء الدولة الوطنية مكوناً من مكونات المناهج والأنشطة الطلابية.