شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتفقد مركز التدريب المهني بـ«قفط» ويوجه بالاستمرار في تطويره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، الاثنين، مركز التدريب المهني بمدينة «قفط» والمقام على مساحة 35 ألف فدان، والذي يضم 22 ورشة عمل لمختلف المهن التي يتطلبها سوق العمل والذى يعد من أكبر مراكز التدريب، على مستوى المحافظات لتعليم فنون الحرف اليدوية، ويأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد.

واستعرض القائمون على المركز الإنجازات التي تمت خلال الفترة من 2016 حتي 2020، حيث أشار مدير المركز المهندس عبدالحميد غزال إلى أن المركز ظل مهملا وغير منتفع منذ 2005 حتى 2016، وقام الوزير بوضع استراتيجية، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 733.33% .

وتفقد الورش التي يتم فيها دورات تدريب على مهن السباكة والمساحة الكهرباء التبريد والتكييف، فضلا عن الورش التي يتم تجهيزها للتدريب وتشمل الخياطة والتطريز، والأجهزة المنزلية ،وميكانيكا السيارات، والكهرباء، والتكييف، والسيارات، وتطوير ورشة اللحام، ومعمل اللغات، والحاسب الآلي، والمحمول، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى فندق إقامة المتدربين.

وزير القوى العاملة يتفقد مركز التدريب بقفط

وأكد الوزير أن المركز بعد تطويره سوف يقدم أحدث برامج للدراسة والتدريب وبناء القدرات وتأهيل الشباب من حملة الدبلومات الفنية والمتسربين من التعليم، وذلك في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة عن طريق التعليم المزدوج الذي يكفل للطالب التعليم والتدريب في وقت واحد.

وزير القوى العاملة يتفقد مركز التدريب بقفط

وذكر سعفان، أن المركز كان يضم 3 ورش في عام 2016 وأصبح الآن يضم 22 ورشة تدريبية وهناك 13 ورشة منها مجهزة بالكامل، و9 ورش جاري استكمالها، فضلا عن فندق مكون من 63 غرفة يسع لـ 108 نزيل، مشيرا إلى أن المركز سوف يقوم بتدريب الشباب على أعمال خراطة المعادن واللحام والنجارة كما سيوفر البرامج التدريبية اللازمة بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، حيث يعد من أكبر المراكز التي تقوم بتعليم حرف الفنون اليدوية.

ووجه بقيام المركز بإعطاء برامج تدريب توعوي لمدة اسبوع لطلاب كلية الهندسة في بعض التخصصات للتعرف على بعض المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل ليكون على بينة منها قبل تخرجه للتعرف على الواقع العملى على الطبيعة، فضلا عن تدريب صيفي للطلاب كجزء من مشاريعهم العملية قبل التخرج.

وأشاد الوزير بالتطوير الفعلي الذي تم في المركز موجها الشكر لكل من شارك في هذا التطوير.

ومن جانبه وعد المحافظ بتقديم كل الدعم للمركز، وتوفير وسائل الإنارة اللازمة لاستكمالها بنسبة 100% بعد أن وصلت إلى 40%.