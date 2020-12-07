شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الحملات التفتيشية لتحقيق الانضباط بشوارع الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أنه تم التنسيق مع القيادات الأمنية لتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تحقيق الأنضباط بالشوارع وضبط المخالفين والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء.
يأتي ذلك في ضوء الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بسبب الاشغالات والتعديات بعدد من المناطق والشوارع بمراكز ومدن محافظة الأقصر.
جاءت تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بقيادة اللواء الدكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد بالتنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة مكثفة لأعمال الحملات التفتيشية على الشوارع الرئيسية والجانبية لضبط الإشغالات والتصدى للتعديات على حرم الطرق لضمان تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة السيارات والمارة، مع التفتيش الدورى على المقاهى والمطاعم لضمان الألتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تقديم النرجيلة وغيرها من الأجراءات الوقائية.
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