شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يواصل اختبارات اختيار مبعوثي الأزهر إلى دول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الاثنين، عقد الاختبارات الشفوية للمسابقة العامة للابتعاث لعام 2020/ 2021، وذلك للتخصصات الشرعية والعربية والوعظ والعلوم الثقافية.

وحرص نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على المتابعة المستمرة للجان الاختبارات، وأكد خلال متابعته أن لجان الاختبارات تضم عمداء وأساتذة كليات جامعة الأزهر، حيث تجرى الاختبارات اعتمادًا على برامج إلكترونية حديثة في اختيار وتوزيع الأسئلة لضمان الشفافية والعدالة في اختيار أكفأ المبعوثين لتمثيل الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام للمجمع إن مبعوثي الأزهر الشريف يقع عليهم مسؤولية كبرى لتمثيل الأزهر الشريف في الخارج، ونشر المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية الدينية والمذهبية والعرقية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

وأضاف الأمين العام أن عملية اختيار مبعوثي الأزهر تخضع لخطوات دقيقة جداً لأن المسألة لا تنحصر في مجرد اجتياز الإختبار التحريري والشفوي فقط كما يتصور البعض، لأن المقابلة الشخصية للمتقدمين تكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، وهل يصلح لتمثيل مصر وبيان منهج الأزهر الشريف في الخارج.