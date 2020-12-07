شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول وقاية الدواجن من أنفلونزا الطيور بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت ندوة بقرية العشى بمركز ومدينة الزينية، شمال محافظة الأقصر، حول تربية الدواجن ووقايتها من أنفلونزا الطيور، والتعريف بطرق الذبح الآمن للدواجن، وذلك تحت إشراف الدكتورة دنيا زاد همام، مدير إدارة الإرشاد بالمديرية.

قامت الدكتورة سامية فريد، مدير إدارة الزينية، وبالتعاون مع مديرية الزراعة، بالشرح والتعريف، حول كيفية سبل التربية الآمنة للكتاكيت والدواجن، وضمان عدم إصابتها بأنفلونزا الطيور.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر بأهمية توعية المواطنين بسبل تربية الدواجن والمواشى الآمنة وطرق الوقاية من الأمراض الموسمية التى قد تصيبها، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.. وذلك بناءً علي تعليمات الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر بتوعية المواطنين في نطاق كافة الوحدات البيطرية، من أجل تفعيل أعمال التوعية والإرشاد للوقاية من الأمراض المعدية والمؤثرة علي الثروة الحيوانية.