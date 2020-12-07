كرم جبر: الإعلام المصري كان خط دفاع قوي لجميع القضايا المؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إننا نسعى لخلق منظومة جديدة، موضحا أنه يتمنى أن يكون هناك تكاتفا بين كافة المؤسسات الاعلامية، وأن الإعلام المصري سواء الخاص أو القومي قاموا بدورهم في القضايا الهامة وكان خط دفاع قوى للغاية للدفاع عن الناس

وأضاف جبر: يجب عدم الخلط بين الإعلام التقليدي والحديث الذي ظهر مؤخرا، وأنه يجب خلق اتصالات وحوارات مباشرة مع الرأي العام، مقترحا الدعوة إلى مؤتمر لخلق قنوات تواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا نترك المجال لهذا الفضاء الفسيح.

جاء ذلك خلال الحفل الذي تنظمه الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، اليوم الإثنين، لتكريم الزملاء الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ.