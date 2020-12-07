هل انتقلت تراخيص البناء للجامعات؟ وزير التنمية المحلية يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حقيقة انتقال تراخيص البناء إلى الجامعات بدلا من المحليات. وقال شعراوي، في بيان، اليوم: تراخيص البناء لم تنتقل للجامعات وإنما هي اختصاص أصيل للمحليات وستقوم الجامعات بالإشراف على فحص الأوراق والتأكد من نماذج البناء وإجراءات إصدار التراخيص والمساعدة في تقديم كافة التيسيرات الممكنة لمساعدة المحليات.

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