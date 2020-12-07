محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على حسن الاستقبال والضيافة خلال زيارته لفرنسا.
وقال السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"،الاثنين، "أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا، فالعلاقات بين بلدينا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة".
وتابع الرئيس: تطرقنا اليوم إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادلنا الرؤى حول قضايانا المشتركة، وضرورة تكثيف التشاور الهادف في مواجهة التحديات لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجه الشكر لماكرون لحسن الضيافة: العلاقات بين مصر وفرنسا تتميز بالتنوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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