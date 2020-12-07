بعد ظهور الحمض النووي.. النيابة تُسلم رفات ضحية سفاح الجيزة لذويه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم، بتسليم رفات المهندس رضا عبد اللطيف، أحد ضحايا سفاح الجيزة إلي ذويه بعد ظهور نتيجة تحليل الحمض النووي DNA، والتي تطابقت مع العينة التي أخذت من أسرته، وصرحت بدفن الهيكل العظمي للضحية عقب إرفاق تقرير الطب الشرعي لملف القضية.

كانت التحقيقات قد كشفت عن أن المتهم قذافي المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، كان يحلم منذ تخرجه في كلية الحقوق بأن يصبح رجل أعمال في مجال تصدير واستيراد الكتب الخارجية، وقال في التحقيقات: "كنت عايز أبقى ملك السوق في الكتب الخارجية"، ما دفعه للنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية و إيهامهم بقدرته على تحقيق أرباح لهم من تلك الأموال.

وتبين أن المتهم اتخذ شقتين بمنطقة العشرين ببولاق الدكرور كمقبرة لدفن ضحاياه، الشقة الأولى دفن فيها صديقه وزوجته، والشقة الثانية التى كان يتخذها مكتبًا للمحاماة تم العثور فيها على هيكل عظمي خاص بالفتاة "ن. ا. س"، شقيقة زوجة الجاني.