"كانت شقية".. تجديد حبس عامل وزوجته في اتهامهما بقتل طفلتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس عامل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل طفلتهما مريم 10 سنوات بعد تعذيبها حتى الموت.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات أن الطفلة كانت شقية للغاية وأنهما كانا يتعديان عليها بالضرب لتأديبها ولم يقصدا قتلها.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل مصرع طفلة 10 سنوات بعد تعرضها للتعذيب على يد والديها بمنطقة كرداسة.

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من مستشفى أبو ريش للأطفال، أفاد بوصول طفلة تدعى مريم 10 سنوات، ومصابة بتوقف تام فى عضلات القلب، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وبالانتقال والفحص، تبين من التقارير الطبية إصابة الطفلة بتوقف فى عضلة القلب وعقب إسعافها، تبين وجود سحجات وكدمات متفرقة فى أنحاء جسدها، وكذلك أثار للتقييد فى القدم.

وبسؤال والد ووالدة الطفلة، قررا سقوطها من أعلى السلم أثناء لهوها، إلا أن تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة التى أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، كشفت عكس ذلك.

حيث تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن رواية والد ووالدة الطفلة غير متفقة مع الإصابات المتواجدة بجسدها، وبمواجهتهم اعترفت الأم بتقييدها قبل النوم خوفا عليها من السقوط من الطابق الرابع، كما اعترف الأب بقيامه بالتعدي الدائم عليها الضرب.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.