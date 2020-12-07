"مصطفي" يطلب زوجته في بيت الطاعة: "بتشتغل رقاصة.. وأنا معرفش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "مصطفى. م" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس؛ يطالب بعودة زوجته إلى منزل الزوجية، مبررًا طلبه: "كانت عاوزة تخلف وتمشي".

ويروي "مصطفى" (30 سنة)، سائق ميكروباص: "من سنتين تزوجت من "لبنى. م (22 سنة)، ربة منزل، زواجًا تقليديَّا، عن طريق أحد الأقارب، واعتبرتها السيدة التي كنت أحلم بها، وأنتظرها، واكتملت فرحتي بحملها وولادتها بنتا تبلغ من العمر الآن سنتين".

وتابع الزوج: "منذ أول يوم من زواجنا وأنا أحاول التأقلم على شخصيتها، أبدت موافقتها على جميع طلباتي ووجهات نظري في أي موضوع كنا نتناقش فيه، لم تظهر بشخصيتها الحقيقية أمامي نهائياً، إلا بعد الإنجاب؛ حيث تركت المنزل، وهربت بطفلتي".

وأكمل: "زوجتي خلال فترة الخطوبة لم تتحدث عن أمها نهائيا، ولم أعلم أي شيء عنها، فعندما تقدمت لخطبتها لم أجد إلا جدتها، لذلك أقوم بمراعاة الله في معاملتها، لم أشك بها ولا بطبعها ولم أتوقع يوما ما قامت به أمها قبل 22 سنة مع والدها، لكن الموضوع طلع وراثة وبالفعل تركت المنزل بعد عيد ميلاد طفلتها".

يختتم الزوج: "لم تحدث مشكلة نهائياً تبرر ما فعلته معي.. لكن ما علمته هو هروبها بسبب عملها في أحد الكباريهات الموجودة بشرم الشيخ، وذلك ما فعلته أمها قبل ذلك، فبحثت عنها فترات طويلة بسبب طفلتي وبعدما وجدتها بشرم الشيخ، عرضت علي مبلغا ماليا كي أتنازل عن القضايا، وأترك طفلتي معها، فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى رد زوجتي لبيت الطاعة".