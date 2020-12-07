شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة موسعة لمناهضة العنف ضد المراة بتعليم الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لمناهضة العنف ضد المراة، نظمت، اليوم الإثنين، مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، ندوة موسعة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وقطاع الأزهر الشريف، بحضور الدكتور جمال حسن محمد وكيل مديرية التربية والتعليم، ونادية عزمى مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة.

حيث حاضر بالندوة الدكتور عمر عبدالكريم على مدير منطقة الوعظ، والدكتور عمر رشاد شيبة مدير التوجيه بمنطقة الوعظ، بحضور عدد من العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة ووسط آجراءات إحترازية وقائية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وقال وكيل مديرية التعليم بالوادى الجديد أن الندوة تناولت مناقشة العنف ضد المراة واسبابه وطرق علاجه، وكيف كرم الله ،المرأة ورفع قدرها ومنزلتها، فالإسلام نبذ العنف والإكراه ضد المرأة ودعا إلى احترامها، فلا يتقدم المجتمع إلا إذا تقدمت المرأة لأنها الأم والأخت والزوجة والإبنة والحفيدة وإيذائها له بالغ الأثر على المجتمع بأكمله فالمرأة عنصر أساسي في تقدم المجتمع وتنشئة أجيال المستقبل.