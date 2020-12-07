شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد الميناء البرى.. ويؤكد: انتهاء 95% من أعمال الإنشاءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين ميناء بورسعيد البري الجديد للوقوف على الأعمال النهائية بالميناء البرى الجديد، وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح وتشغيل الميناء البرى الجديد بنهاية الشهر الحالى، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والشركات الهندسية المنفذة للمشروع. ومندوب مديرية الطرق.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من أكثر من 95 % من أعمال إنشاء الميناء البرى الجديد، والذى تم تصميمه على أعلى مستوى، ليشمل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات .

وتفقد المحافظ خلال جولته، الشوارع التي يجري أعمال رصف بمحيط الميناء البرى الجديد، في إطار الاهتمام برفع كفاءة المنطقة وتخطيط الشوارع تماشيا مع المشروعات الجديدة بالمنطقة وباعتبار أن الميناء البرى سيكون واجهة بورسعيد الحضارية أمام الزائرين وأشار المحافظ أن هذا المشروع الخدمى سيصبح امتدادا لمحور ٣٠ يونيه، بل سيصبح المحور الأكبر في بورسعيد بعد نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد، ويحدث نقلة نوعية في الحركة المرورية داخل حى الضواحى .