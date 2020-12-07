شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن وذوي الهمم يتصدرون المشهد في أول أيام جولة الإعادة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الإنتخابية بقري ومدن محافظة الشرقية، في اليوم الأول لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب، إقبالاً كبيراً من كبار السن وذوى الهمم لممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وإختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، وسط تطبيق للإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة الجميع.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بوعي المواطنين من كبار السن وذوى الهمم لإصرارهم للنزول والإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي والقضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة، يقدمون كل الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الهمم، للإدلاء بأصواتهم بجميع اللجان والمقار الإنتخابية على مدار اليوم.

وتيسيراً على الناخبين من كبار السن وذوي الهمم لتوفير الأجواء المناسبة لهم للإدلاء بأصواتهم والمشاركة العملية الإنتخابية،توجه القاضي المشرف على الإنتخابات البرلمانية بلجنة مدرسة صفط الحنا الإبتدائية القديمة، التابعه لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد إلى أحد الناخبين من ذوى الهمم للإدلاء بصوته وسط أجواء من الشفافية والديمقراطية.

وحرص اعضاء الجهاز التنفيذى والمعنين بالاشراف على العملية الإنتخابية، بمد يد العون ومساعدة كبار السن باللجان رقم ٧، ٨ بالوحدة المحلية بالصوالح بمركز شباب الكيلانية، ومدرسة الصادق فخر بالأخميين التابعه لرئاسة مركز ومدينه فاقوس، لمشاركتهم في الإدلاء بأصواتهم الإنتخابية.

كما قدم الجهاز التنفيذى العون للناخبين من ذوى الهمم وكبار السن بلجنة وحدة صحة الأسرة بالوحدة المحلية بني عياض ،التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية.

كما كان لرجال الشرطة دور بارز في إستقبال ومد يد العون للناخبين من ذوى الهمم في لجنة رقم ١١٧ هندسة الري، ولجنة رقم١١٣ بمدرسة المرعشلي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، للتعبيرعن حقهم الدستورى والقانوني