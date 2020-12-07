شكرا لقرائتكم خبر عن انهاء خصومة ثأرية بين عائلتى «آل جوده - وآل الطاهر» بنجع علوان بالطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت لجنة المصالحات، بمدينة الطود، بالتعاون مع الاجهزة الامنية بمديرية امن الاقصر، مصالحة ثأرية، بين عائلتى ( آل جوده- وآل الطاهر) بنجع علوان بقرية العديسات قبلي بمركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، بحضور الدكتور عماد ابو العزايم، السكرتير المساعد للمحافظة، نائبا عن المستشار مصطفى الهم، محافظ الاقصر، واللواء عصام يس، مدير الامن، واللواء طارق يحيي مدير المباحث الجنائية بالأقصر، والعميد أحمد عزيز رئيس مباحث المديرية، وعدد من القيادات الأمنية، وعدد من قيادات محافظة الأقصر، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعمد ومشايخ لجنة المصالحات التي أنهت الخلافات بين العائلتين، والآلاف من اهالى القزية والقرى المجاورة، وسط سعادة بالغة، واتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا باعتباره الصلح الاول الذي يتم بالاقصر بعد انتشار الجائحة منذ ظهورها شهر فبراير الماضى بالاقصر.

وقال السكرتير العام المساعد بالاقصر، ان هذا الصلح ما كان ليتم لولا جهود رجال الأمن وأعضاء لجنة المصالحات والدور التوعوي لوسائل الإعلام ودور الثقافة ومراكز الشباب ووزارة التربية والتعليم والجامعة ودور العبادة. وشدد على ضرورة تكاتف الجميع للوقوف في وجه الثار، وإلى حل الخلافات بطريقة يسودها المحبة والتسامح والقضاء على الفتنة في مهدها، مشيرا إلى أن الخصومات الثارية لها تأثيرات سلبية خطيرة على المجتمع، كما أنها تعوق مسيرة التنمية التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات، مقدما شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة ولكل من شارك في إنجاح هذا الصلح.

وقال مدير الامن، اللواء عصام يس، إن مديرية أمن الاقصر تولى اهتمامًا كبيرًا لملف الخصومات الثأرية وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة وأعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات، موضحاً ان فيروس كورونا عطل عدد من المصالحات موجها شكره للعائلتين في اتباع الطرق الشرعية التي كفلها القانون في حل الخلافات، مؤكدا أهمية دور كبار العائلات في القرى والمدن في إنهاء المصالحات التي تساهم في الاستقرار الامنى، داعيا جميع العائلات بالتحلي بالصبر والتسامح وسعة الصدر، وقدم الشكر للجنة المصالحات وكل من يشارك في إنهاء كافة الخصومات بمحافظة الاقصر.