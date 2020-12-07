شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف في لجان البساتين.. وناخب: حرصت على التصويت من أجل مستقبل أفضل لأبنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت اللجان الانتخابية بالبساتين أبوابها أمام الناخبين في الساعة التاسعة من صباح اليوم، للتصويت في مرحلة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة وحرص الناخبين على ارتداء الكمامات كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا .

وشهدت اللجان إقبال كثيف من رجال عائلات البساتين ودار السلام الذين حرصوا على التصويت، فيما تواجد مندوبى مرشحى الإعادة أمام أبواب اللجان الانتخابية .

قال أحمد بيومي، أحد الناخبين: «الانتخاب واجب وطنى على كل مصري لاختيار من يمثلنا في البرلمان، وحرصت على التصويت أنا وأسرتى من أجل مستقبل أفضل لأبنائي، وكنت أحد المشاركين في المرحلة الاولى من الانتخابات».

وتوافد عدد كبير من الشباب والسيدات على مدرسة أطلس الابتدائية للإدلاء بصوتهم الانتخابى، ورغم أميتها إلا أن ثناء عبدالراضي، أحد أبناء منطقة البساتين، حرصت على المشاركة في التصويت الانتخابي، وقالت: «لم يحالفنى الحظ في التعليم إلا أننى أحرص على اختيار الأفضل من بين المرشحين، وليس مجرد شخص لا نراه إلا كل دورة برلمانية فقط وأتمنى أن تصل مشاكل البساتين إلى القبة من خلال نائب يمثلنا ويشعر بنا».

وتشهد دائرة دار السلام والبساتين، إعادة على المقعد الثالث بين المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعلي عبدالونيس.