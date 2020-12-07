شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد لجان «إعادة النواب» للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإثنين، عددًا من اللجان والمقار لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالمحافظة.

مرّ «مسعود» على اللجنة الانتخابية بمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الزقازيق، بحضور اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وذلك في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، والتي تضم ١٥٩٧ لجنة فرعية، و٩٨٢ مقر انتخابي، لاستقبال ٤ ملايين و٤٢٧ ألف و٣٧٥ ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت .

وقام وكيل وزارة الصحة بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، ومن توافر الاشتراطات الصحية بها والتهوية والإضاءة الجيدة، وعدم التكدس داخل اللجان، والمسافات المحددة بين كل مواطن وآخر، مع ارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة للناخبين عند دخول اللجان، والتأكد من لصق البوسترات التوعوية والإرشادات الصحية بمختلف الأماكن بالمقار الانتخابية، كما تم التأكد من سلامة المرافق بها، ومن النظافة العامة بها وبدورات المياه، ومن نظافة البيئة المحيطة، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوارها، فضلا عن تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العملية الانتخابية بالمحافظة.

كما قدم «مسعود» رسائل صحية للمواطنين، تم خلالها التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة سواء أثناء عملية التصويت أو الحياة اليومية، مع تقديم بعض الإرشادات والمعلومات الصحية، لزيادة الوعي الصحي لديهم، ونقل هذه الرسائل الصحية لجميع أسرهم، للحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين، مشيراً إلى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتي تعد واجب وطني على كل مواطن، وحق دستوري أصيل لهم في اختيار من يمثلهم بمجلس النواب القادم ممن يثقون في إمكانياتهم ووطنيتهم وقدراتهم على القيام بدورهم التشريعي الذي يتسق ويتكامل مع دور القيادة السياسية والحكومة في بناء مصر الحديثة، وهو ما يتحقق على أرض الواقع من نجاحات كبرى في الداخل ونجاحات أكبر على المستويين الإقليمى والدولي بسياسة مصرية شريفة وواعية وقوية.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار خطة الدولة الوقائية، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، والحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظا على صحة المواطنين، أثناء العملية الانتخابية، والالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات بالمحافظة، بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية، وغرفة عمليات المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».