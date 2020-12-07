شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لبدء تشغيل الميناء البري.. محافظ بورسعيد يلتقي مدير مواقف الشركة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، العميد خالد محمد خيرى مدير مواقف الشركة الوطنية، والعميد محمود عثمان قائد طريق بورسعيد، عقب جولته بالميناء البرى الجديد، وذلك لتفقد آخر التطورات استعدادا لبدء تشغيل الميناء البرى، ومناقشة الإجراءات الخاصة بتولى طاقم عمليات التشغيل بالموقف الجديد.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء بدراسة احتياج العمل في الموقف الجديد من الضباط وطاقم العمليات والتشغيل، وذلك استعدادا لتشغيل الموقف الجديد، بنهاية الشهر الحالي، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يضمن توفير طاقم تشغيل على أعلى مستوى يغطى كافة احتياجات العمل بالموقف الجديد .

وأكد المحافظ، أن الميناء البرى يشمل كافة وسائل النقل البرى، بين المحافظات، ويحتوى على محلات وكافتيريات ونظام مراقبة على أعلى مستوى، لافتا أنه يمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في مجال النقل البرى، تماشيا مع كافة أوجه التنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.