شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ميناء العريش للعمل بالتوازي مع عمليات التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، أن ميناء العريش أصبحت جاهزة للعمل، حيث وصلت إلى الميناء قاطرة ولنش الإرشاد..موجهًا الشكر والتحية إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على تعليماته بعمل الميناء.

أضاف المحافظ، أن الرئيس السيسي أعطي تعليماته بعمل الجزء القديم من الميناء بالتوازي مع عمليات التطوير والتوسعة التي تجري بالميناء، بحيث تصبح أكبر ميناء .

أشار المحافظ إلى أن ميناء العريش سيقوم بجذب مراكب الشحن، لان اقرب مسافة في العمق بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا هي منطقة العريش، حيث أنها تعد اقرب منطقة..مشيرًا إلى أن طول الميناء بمسافة 3 كيلومترات على ساحل البحر المتوسط.