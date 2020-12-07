شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة:مصر منعت محاولات زرع خلايا سرطانية داخلها بفضل الشعب والجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فعاليات الندوة التى تنظمها الجامعة ضمن فعاليات الموسم الثقافى للجامعة، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، وانطلقت فعاليات الندوة بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ورحب الخشت بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، مؤكدا أنه شاهد على تاريخ مصر الحديث ودبلوماسيا مميز، وأنه محطة يجب التوقف أمامها كثيرا لنربى جيلا جديدا من شباب مصر.

وتابع الخشت: نحن فى جامعة القاهرة، لدينا فكر نحو تطوير العقل المصرى لأن العقول التى تصنع الحاضر والمستقبل ولا شك أن أى تطوير العقل يجب أن يتضمن مجموعة من العناصر أبرزها عنصر التاريخ فأمة بلا تاريخ تكون أمة بلا حاضر وبلا مستقبل وهنا لا أقصد بالتاريخ الأحداث ولكن أقصد الوعى.

واستطرد رئيس جامعة القاهرة، أن الدول لا حركة مثل حركة الإنسان فى النوم ونضجه، والتاريخ عجلة لابد وأن تدور، والأمم تصعد نظرا لظروف ومتغيرات معينة وبعض الأمم التى تمتلك الوعى التاريخى يكون لديها القدرة على الصمود والاستمرار فيه .

واستطرد رئيس جامعة القاهرة أن مصر التى استطاعت أن توقف زحف التتار الذى لم يتسطيع أن يوقفه أحد إلا مصر وجيش مصر.

وأردف الخشت، أن هناك مخاطر داخلية وخارجية وهناك عداءات مرئية وأخرى غير مرئية، ورغم كل المحاولات الخارجية التى استهدفت زرع سرطانات داخلية استطاعت مصر بفضل أبناءها ومواطنيها وجيشها صدها، وعبرت مصر فترة بالغة الصعوبة ومصر تسير بخطى ثابتة من خلال عملية التنمية الشاملة التى تنفذها مصر الآن .