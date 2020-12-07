شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: مصر تواجه الآن أكبر التحديات نتيجة كثرة العداءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مصر بحكم موقعها التاريخى والجغرافى والسياسى فرضت عليها نظرية التحديات منذ نشأتها وحتى الآن، مشيرا إلى أن التاريخ والوقائع يؤكدان أن مصر فى رباط إلى يوم الدين، وأنها الآن تواجه أكبر التحديات نتيجة لكثرة العداءات، والتى تعد ليبيا والمجموعات الإرهابية أكبرها بسبب طول الحدود معها التى تصل إلى نحو 1200 كم، مؤكدا قدرة الجيش المصرى على القضاء على أية محاولات للتسلل الإرهابى، ووصول نسبة العمليات الإرهابية هذا العام إلى صفر نتيجة تفكير وتخطيط القيادة العسكرية.

وأكد الدكتور الخشت خلال كلمته بندوة جامعة القاهرة المنعقدة الان بحضور أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية تحت عنوان " قصة كتابين " أن الجيش المصرى هو جيش سلام اتسع دوره وتحول إلى مفهوم الأمن القومى الشامل وليس الدفاع عن الحدود فقط، مشيرًا أنه لا سلام بدون قوة وقيادة حكيمة.

وقال الدكتور الخشت، أن ما هو ذاتى وفردى يندمج مع ما هو عام ووطنى وعالمى، وأن التجربة الشخصية ترتبط بالتجربة العامة، مؤكدا أهمية نظرية التحدى والاستجابة التى تمثل حركة لبعض الدول وتاريخها، مثلما حدث فى دولة اليابان التى واجهت تحدى الزلازل بإستجابة قوية من الشعب بما ساهم فى أن تكون دولة كبيرة متقدمة لها مكانتها، لافتًا إلى أن نظرية التحديات قائمة على مفاهيم ورؤية فلسفية لابد أن تقوم عليها السياسات.

