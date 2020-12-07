شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشهد توقيع مذكرة تفاهم"هنجملها" لزراعة الأشجار المثمرة بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية القوي العاملة بقنا، والدكتور محمد سعيد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها" ، في مجال تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة انطلاقا من المشاركة الفعالة فى الأنشطة المجتمعية، والمبادرات التى يطلقها ويرعاها المجتمع المدنى، التى تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال وزير القوى العاملة إن مبادرة "هنجملها" تأتى فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى فى مصر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إيمانا من مديرية القوى العاملة بقنا بأهمية المشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية ، والمبادرات التي يطلقها ويرعاها المجتمع المدني ، والتي تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ونشر الوعي البيئى للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية .

وأشار الوزير إلي أن الطرفين سوف يتعاونان فيما بينهما على تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن المبادرة، وذلك بهدف زراعة عدد من الأشجار المثمرة المتمثلة في الليمون، والزيتون، والتين، ومسك الليل فى نطاق مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتجنب آثاره الضارة، والحث على ترشيد استهلاك المياه بزراعة أشجار قليلة الاستهلاك للمياه، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف .

ومن جانبه قال الدكتور قبطان إن المبادرة سوف توفر الأشجار المثمرة الصالحة للزراعة، وسبل نقلها لأماكن زراعتها، فضلا عن توفير الأدوات والمعدات اللازمة لزراعة الأشجار المستهدفة ، بالتنسيق مع المديرية لاختيار الأماكن المطلوبة لزراعة الأشجار فيها.

كما شارك وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، في إطار جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد في زراعة 520 شجرة علي 3 أفدنة بمركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية القوي العاملة بقنا، وذلك ضمن مبادرة "حنجملها" ، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة ، والدكتور محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة ، وعدد من عمداء الكليات.

وقال وزير القوي العاملة إن المبادرة تهدف إلي تجميل الجامعة والمحافظة بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلي أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء مشيدا بدعم مديرية القوي العاملة بالمحافظة للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي لمشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.

وأضاف أن المبادرة، تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة، في رحاب مركز التدريب، لتكون ذات عائد اقتصادي ولها القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وترشيد استخدام المياه وإحلال هذه الأشجار محل الأشجار الخشبية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وبدون عائد اقتصادي، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في المركز، وأيضاً زراعة هذه الأشجار هو نوع من الاستثمار على المدى البعيد.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها" إلي أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعى البيئي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.































