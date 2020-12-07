شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال المواطنين على لجان حلوان و15 مايو والزيتون بجولة إعادة النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد المواطنين على لجان 15 مايو وحلوان والزيتون والأميرية وحدائق القبة للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسط تواجد مكثف للخدمات الامنية من مديرية أمن القاهرة لتأمين العملية الانتخابية.

وكانت فتحت اللجان أبوابها للتصويت في جولة الإعادة بمحافظة القاهرة والتي تجرى في عدد 6 دوائر انتخابية تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة واول وثاني مدينة نصر ومصر الجديدة والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة وحلوان و15مايو والتبين ويتنافس فيها اربعة عشر مرشحا على سبعة مقاعد.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الإنتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة ، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.