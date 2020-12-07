جامعة حلوان تدشن برنامج تنمية قدرات إداري الجامعة في ضوء رؤية مصر 2030

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت اليوم جامعة حلوان برنامج تنمية قدرات إداري الجامعة في ضوء رؤية مصر 2030 والذي ينظمه مركز التطوير الوظيفي CDC بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز، وقد جاء قرار مجلس البيئة باستمرار هذه الدورات خلال العام حتى يتسنى لكافة العاملين بالجامعة بالكليات وإدارات الجامعة الحصول على التدريب والاستفادة منه وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة ونشر قيم النزاهة والشفافية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، يعتمد البرنامج التدريبي على تدريب الأداريين علي مفهوم الإدارة والتخطيط وكذلك التوظيف والتوجيه والمتابعة، وكذلك مفهوم ومهارات إدارة الوقت، وكيفية إدارة ضغوط العمل، وعرض رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

كما يتم تدريب المتدربين على كيفية الاتصال الفعال وكيفية حل المشكلات واتخاذ القرار، كذلك التدريب على مفهوم وتطبيقات فرق العمل، وفي الختام سيتم تقديم تطبيقات عمليه للمشكلات البحثية.

ويعقد البرنامج على مدار خمسة أيام اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 6ديسمبر 2020 وحتى الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عصراً بمقر مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان.