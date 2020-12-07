شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنو المنيا يتوافدون على معرض الأثاث الدمياطي بعد قرار مد فترته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة «ديارنا»، اقبالا من اهالي مراكز المنيا التسع، عقب قرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مد فترة بقاءه بالمنيا 15 يوم آخر حتي 20 ديسمبر الحالي، والمقام باستراحة المحافظة القديمة، بمشاركة 54 عارضاً.

قال المحافظ إن المعرض يأتي في إطار اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي بإحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية، للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض الذي جاء بمشاركة عارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، حيث تم اختيارهم بالقرعة العلنية، وكذا عارضين لمستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بمحافظة المنيا بإجمالي 54 عارضا.

ودعا محافظ المنيا، المواطنين من أبناء محافظة المنيا، إلى زيارة المعرض لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.