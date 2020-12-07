شكرا لقرائتكم خبر عن حدث في مثل هذا اليوم.. وصول لجنة «ملنر» ووفاة عمار الشريعي وصدور جريدة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الاعلام، اجندة اهم الاحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم 7 ديسمبر.
وأشارت وزارة الإعلام إلى وصول لجنة «ملنر» إلى مصر في مثل هذا اليوم (7 ديسمبر عام 1919) بهدف التحقيق في أسباب اندلاع ثورة 1919.
ومن اهم الاحداث الاخري التي حدثت في مثل هذا اليوم عام 1953 صدور العدد الاول من جريدة الجمهورية، بالإضافة إلى ذكرى وفاة المسيقار عمار الشريعي الذي توفي عام 2012.
لفتت الصفحة إلى ان اليوم 7 ديسمبر هو اليوم العالمي للطيران .
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الوضع في مصر
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اصابات
118,432
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تعافي
103,501
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وفيات
6,771
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