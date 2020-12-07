«التأمينات» تعتمد القوائم المالية والحساب الختامي للعام المالى 2019/2020

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكامل هيئتة إجتماعه برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس الإدارة، حيث تم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهئية للعام المالى 2019/2020. و أوضح رئيس الهيئة أن اجمالى إيرادات الهيئة عن العام المالى 2019/2020.بلغت 322.3 مليار جنيه مقابل 240 مليار عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 34.3% بينما بلغت قيمة مصروفات الهيئة عن العام المالى 2019/2020. مبلغ 228.3 مليار جنيه مقابل 184.7 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 23.6 %. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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