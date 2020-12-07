شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف نشر ثقافة العمل الحر.. بروتوكول تعاون بين «القوى العاملة» وجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي بروتوكول تعاون في مجال تنمية المجتمع و التدريب ونشر ثقافة العمل الحر، وذلك بمركز التدريب المهني بمدينة قفط جنوبي قنا.

وأكد سعفان أن التعاون مع الجامعات يعد ركيزة اساسية في مجال التدريب و اكساب الخبرات المهارية للعامل المصري، داخل مراكز التدريب المهارية، كما نوه بضرورة تلبية احتياجات سوق العمل المصري، وخاصة للمصانع الجديدة بالمدن الصناعية العملاقة التي أقامتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي إلى أن الجامعة جاهزة لتقديم كافل سبل التدريبي و المهاري عبر كوكبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات العملية والنظرية، بهدف تأهيل الشاب المصري بمراكز التدريب لسوق العمل المحلي والعالمي، طبقا للأحدث النظريات.