شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 27 طبيباً.. إحالة 54 من العاملين في مستشفى الفشن المركزى ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، ان المحافظ الدكتور محمد غنيم، شدد على الزيارات المفاجئة لجميع القطاعات داخل مركز ومدينة الفشن.

وأضاف «شاهين» أنه أثناء تنفيذ جولة مفاجئة على مستشفى الفشن المركزى، لمتابعة تواجد العاملين بالمستشفى فوجئنا بغياب 54 من العاملين بالمستشفى بينهم 27 ممرضة، و27 طبيبا بينهم 13 صيدلى و7 اطباء علاج طبيعى و7 اخصائين، وتم إحالتهم إلى الشؤون القانونية .

وأضاف رئيس المددينة انه تم القيام باعمال النظافة داخل المستشفى ،وعقب الانتهاء من جولة المستشفى الفشن تم المرور على العاملين بالوحدة المحلية وتم جمع وتوريد 56طن قمامة لمصنع سمسطا وتفريغ حاويات القمامة من الحى البحرى للمدينة ورفع الاشغالات من شارع سماح الوجوه وإستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح