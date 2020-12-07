شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يشهد أولى محاضرات ودورات اليوم الواحد للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أولى محاضرات ودورات اليوم الواحد، بحضور عدد كبير من طلاب مختلف كليات الجامعة، حيث كانت المحاضرة الأولى بعنوان «مقارنة تحليلية للوضع الاقتصادي خلال أزمة كورونا الراهنة ومقارنته بالفترات السابقة» والتي ألقاها الدكتور محمد نور البصراتي، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد ثم أعقبها ندوة «التنمية البشرية وبناء الشخصية القيادية والمهارات الإدارية» والتي ألقاها الدكتور أحمد فاروق المدرس بكلية التجارة والمنسق العام لطلاب من أجل مصر.

وأوضح «حسن»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الطالب لابد أن يكون مدركاً لكافة جوانب المجتمع بما فيها الاقتصادي والإداري وغيرها ما يساهم في تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، ومن هنا جاءت فكرة إقامة تلك الدورات المكثفة في صورة محاضرات في مجالات متنوعة منها القانون، الاقتصاد، التنمية البشرية، الآثار، وغيرها من المحاضرات والدورات تعقد وتقدم بشكل مجاني لجميع الطلاب بقاعة الاحتفالات الكبرى وعلي مدار ثمانية أيام مع مراعاة التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وأكد رئيس الجامعة على وجود شهادات معتمدة لكل من حضر هذه الدورات، وأنه سيتم عمل استبيان للوقوف على مدى الاستفادة التي حققها الطلاب وأن المحاضرة التي ستحظى بنسبة إقبال سوف يتم تكرارها.