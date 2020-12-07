شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. وجولة لـ«رحمي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جولة الاعادة فى انتخابات مجلس النواب فى محافظة الغربية اقبالاً كبيرًا فى الصباح من السيدات وكبارالسن خصوصًا فى قرى المحافظة، وقام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بجولة على عدد من اللجان الانتخابية فى مدينة طنطا لمتابعة سير الانتخابات ومدي جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين، تفقد خلالها لجنتى ٢٢٤ و ٢٢٥ بمدرسة محمد فريد، واللجان أرقام ١٧١ ١٧٢ و ١٧٣ فى مدرسة العجيزي الابتدائية المشتركة.

وأكد «رحمي» على أن المحافظة استعدت للانتخابات على مدار 10 أيام، وأنه تفقد بنفسه أكثر من ٥٠ لجنة فرعية للاشراف على الاستعدادات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود مقاعد المتحركة فى اللجان وتوفير كمامات وكواشف لدرجات الحرارة فى جميع اللجان.

وأكد محافظ الغربية أنه تابع سير الانتخابات منذ الصباح الباكر من غرفة العمليات المركزية فى ديوان عام المحافظة، وتم فتح ١١٥٩ لجنة فرعية موجودة بداخل ٦٦١ مقرًا انتخابيًا في الموعد المحدد، ويبلغ عدد الناخبين فى المحافظة ٣ مليون و٤٥١ ألف و٣٣١ صوت انتخابي.

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

إقبال السيدات وكبار السن على الانتخابات فى محافظة الغربية.. ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي يقوم بجولة على اللجان الانتخابية