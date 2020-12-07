شكرا لقرائتكم خبر عن مُقرر «قومي المرأة» ببني سويف: استقبال 232 شكوى وطلب خلال 11 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نرمين محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، اليوم الاثنين، إن المجلس خلال الشهور الـ11 شهر الماضية استقبل 232 شكوى وطلب، بينهم 211 شكوى فردية، مشيرة إلى المجلس تعامل مع 16 شكوى من المرأة في الأحوال الشخصية، و23 شكوى للمرأة في العمل، و44 شكوى ضمان اجتماعي، تم حلها، مضيفة أن شكاوى المرأة في تنفيذ الأحكام عددها 17 شكوى.

وأضافت «محمود» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن المجلس القومي للمرأة تلقى 15 شكوى في العنف مع المرأة في بني سويف، و9 شكاوى أخرى للمرأة في عدم إنهاء أوراق مدنية، و18 شكوى جنائية، و40 شكوى للمرأة، خاصة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية.

وواصلت أن المجلس القومي للمرأة في بني سويف تدخل لرفع 43 دعوى قضائية والحصول على أحكام قضائية لصالح الشاكيات، وتنوعت بين قضايا أحوال شخصية (نفقة زوجية – نفقة صغار- ثبوت حضانة- ولاية تعليمية- تطليق للخلع – اعتراض على إنذار الطاعة) لغير قادرات، وقضايا جنائية تنوعت بين (تبديد منقولات زوجية – إيصالات أمانة –ضرب لسيدات غير قادرات) وذلك على نفقة المجلس، لافتة إلى أن محامى الفرع قابل المستشار رئيس محكمة الأسرة ببني سويف لوضع آلية تعامل بين مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وبين المكتب بفرع المجلس القومي للمرأة لإرسال محكمة الأسرة حالات لسيدات مترددات على مكاتب التسوية بالمراكز والغير قادرات على دفع أتعاب المحاماة لقيام المكتب بدوره في المساندة القضائية لديه من خلال شبكة المحامين المتطوعين.

وقالت مقرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف إنه تم وضع آلية تعامل مع القطاعات المستحدثة داخل المؤسسات الحكومية لمحاولة الاستفادة بها لصالح السيدات ببني سويف (وحده حقوق الإنسان بمديرية الأمن، وحدة العنف بجامعة بني سويف - مركز استضافة وتنمية المرأة ببني سويف)، مؤكدة أن محامي فرع المجلس القومي ببني سويف، محمد جمال، قام بتحديث 22 مسؤول اتصال بالجهات الحكومية، و22 جهة غير حكومية، و15 محامي متطوع على مستوى مراكز المحافظة بعد إعادة العمل بالمجلس القومي، والاجتماع بهم لتجديد العمل.

وأوضحت نرمين محمود أن الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، والأجهزة التنفيذية ساعدوا كثيرًا في حل مشاكل عرضناها عليهم للمرأة في بني سويف، كما أن مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة، أجرى العديد من الندوات واللقاءات داخل قرى ومراكز محافظة بني سويف، وبالتنسيق مع أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالقاهرة، تحت عناوين وأسماء تعريفية وتوعية قانونية وتشريعية وتوضيح مهام المجلس القومي والدور الذي يقدمه للمرأة داخل المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة الحضور مع الجهات الحكومية والغير حكومية في عقد لقاءات التوعية القانونية واستغلال التجمعات واللقاءات المنفذة من جانب الجهات المعاونة للمكتب، وذلك لإلقاء الضوء على مهام المكتب واستقبال شكاوى السيدات الموجودة باللقاء في حضور محامي الفرع، وإجراء العديد من التدريبات المنعقدة بالمكتب المركزي والمحافظات الأخرى والمتنوعة لرفع المهارات المهنية والقانونية والتنمية البشرية لحسن سير العمل بالمكاتب بالفروع.

واختتمت مقرر المجلس القومي أنه تم إعداد الدراسات القانونية والأبحاث وتقديم العديد من الدراسات وأوراق العمل والأبحاث التي تتصدى لما يخص المرأة من قضايا معاصرة، وتناول التشريعات التي تواجه تلك المشكلات بشئ من التفصيل، بعناوين «حرمان المرأة من الميراث رغم النصوص التشريعية»، و«زواج القاصرات والتصادق على العقود قبل السن القانوني»، «صور العنف ضد المرأة»، كما تقرر عمل غرفة عمليات لتلقي حالات التحرش والعنف الواقع ضد المرأة بعيد الفطر المبارك، وذلك بمقر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وتم إعداد غرفة عمليات لتلقي ورصد تلك الحالات، وعلى مدار الـ24 ساعة، ورفع التقارير للجهات والإدارة المركزية المشرف عليها الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي بالقاهرة في حينه.