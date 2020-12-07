شكرا لقرائتكم خبر عن «السما بتمطّر فلوس».. حكاية إلقاء مهندس أموالاً على المواطنين من شرفة منزله بأوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«السما بتمطّر فلوس»، هذا أول ما جاء في خاطر المواطنين في أحد الشوارع الجانبية بأوسيم، الجيزة، حينما وجدوا المهندس صبري صدومة يلقي أموالاً في الشارع على المارة، الأمر الذي جعل البعض يشك في صحته العقلية.

بعد انتشار الفيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اتضّح أن الشخص الذي كان يلقي الأموال من شرفة منزله، هو مهندس البترول، صبري صدومة.

فسّر عصام صدومة، شقيق صبري صدومة، مهندس البترول الذي انتشر له مقطع فيديو وهو يلقي أموالا على المواطنين من من شرفة منزله في أوسيم، قائلا إن شقيقه لديه أموال زكاة زائدة، وهو يبلغ من العمر 65 عامًا ويشعر أنه في نهاية الحياة.

أضاف «صدومة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع على شاشة «MBC مصر»، مساء الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن بعض المواطنين تحدثوا معه من قبل أن شقيقه يوزع الأموال بنفس الطريقة، مضيفا أن شقيقه في البداية كان يقف أمام المنزل في الشارع ويوزع الأموال على الناس ولكن عندما رآه الناس تجمعوا حوله.

استكمل أنه وقتها دخل المنزل وأغلق الباب وصعد إلى الشرفة وألقى الأموال عليهم، وذكر: «ده اللي حصل المرة دي برضو، ولما طلع البلكونة الناس بقت تقول احدف احدف، بقى يحدف بالـ 100 وبالـ 50، وده اللي الناس قالوه، وأنا مستاء من اللي بيحصل لكن هو حر في تصرفاته، لأن هو أخويا الكبير».

أوضح أنها إذا كانت صدقة، فصدقة السر أفضل بكثير من صدقة العلن، مضيفا أنه في المرتين السابقتين تحدث معه أشخاص مسئولين وطالبوه بمنع أخيه من فعل ذلك بسبب التجمهر الذي يحدث.

أردف أنه عندما تحدث مع شقيقه اليوم قال له: «هو أنا الكبير ولا أنت الكبير»، مضيفا أنه لديه 7 أولاد منهم مهندس ومنهم ما زالوا في الحضانة، مشيرا إلى أن شقيقه هذه المرة ألقى 200 جنيه و100 جنيه والمبلغ وصل آلاف الجنيهات.