شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يدعو المواطنين للمشاركة في «إعادة النواب»: «واجب وطني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن «المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر».

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في جوله الاعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت اليوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر وتستمر على مدار يومين، مشيرًا إلى أن الشرقية تعد أولي المحافظات في المشاركة والتصويت في كافة الاستحقاقات البرلمانية الماضية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس النواب للإدلاء بأصواتهم أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

كما دعا محافظ الشرقية جموع المواطنين للنزول والمشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والإدلاء بأصواتهم لإثراء الحياة النيابية والتشريعية في مصر لإحداث حراك سياسي وبناء وتنمية لمصرنا الغالية، مناشدا الناخبين الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المقار الانتخابية وخارجها، وارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية للحد من التجمعات وحفاظا على صحة وسلامه الجميع.