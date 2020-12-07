شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توجه بحل أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى قرية الشرفا بالصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة فى استجابة سريعة لشكوى عبر خدمة صحافة المواطن بعنوان "شكوى من ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى قرية الشرفا" أنه تم التواصل مع مديرية الرى وتوجيه مجلس المدينة ببحث المشكلة العمل على حلها، مشيرة إلى أنه جارى إنشاء مشروع صرف صحى بالقرية وسيعمل قريبا، ومن المقرر أن يخلص القرية من مشاكل ارتفاع منسوب المياه فى أقرب وقت.

وأرسل القارئ أحمد محمد حسن محمد ، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365 يتضرر فيها من ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى قرية الشرفا مركز الصف بمحافظة الجيزة والتى تعمل على إعاقة حركة المرور فضلا عن تسربها أسفل المناول وتعمل على تصدع المنازل، مطالبًا بضرورة تسيير سيارات لسحب المياه.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365.