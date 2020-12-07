شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك بالمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في اجتماع الدورة 24 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع ان محافظة القاهرة تضع كل خبراتها بوصفها واحدة من أكبر محافظات القارة في خدمة المدن والمحافظات الأفريقية ، كما أنها تتطلع لاستضافة قيادات المنظمة الإفريقية والعالمية خلال شهر فبراير القادم للتوقيع على اتفاقية مقر إقليم مدن الشمال حتى يتم الاستفادة من هذا الصرح الهام والذي وضعت له القاهرة كل إمكانياتها لتأسيسه .

وأضاف المحافظ : نسعى خلال الفترة القادمة للتفاعل من أجل مواجهة كوفيد- 19 والذي بذلت المحافظة بحكم ما لديها من تعداد سكاني ضخم يصل لنحو 17 مليون نسمة جهود كبيرة لمواجهة هذه الجائحة التي لا زالت تهدد امن وسلامة مدننا الإفريقية وتؤكد حاجتنا للاعتماد المتبادل على خبرات وموارد وامكانيات كل مننا سواء كانت إمكانيات مادية أو بشرية او طبية .

وأشار المحافظ إلى أن مصر ساهمت خلال المرحلة الماضية في دعم وتعزيز قدرات العديد من البلدان الإفريقية وسيارات القوافل الطبية وأرسلت ما تستطيع من دعم ومساندة في صورة طبية ودوائية وعينية مما كان له اطيب الأثر في تعزيز قدراتنا بشكل مشترك لمواجهة هذه الجائحة .

شارك في الاجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ومحمد بودرة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية، وجان بيير امباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وماكورة كوليبالي رئيس شبكة النساء المحلية المنتخبة الإفريقية ، والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.









