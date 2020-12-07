شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يستقبل أبو الغيط فى حوار مفتوح مع طلاب الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، بمكتبه، أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، للتحدث إلى طلاب جامعة القاهرة فى ندوة بعنوان "قصة كتابين" بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب والعاملين.

وتأتى هذه الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافى لجامعة القاهرة للعام الدراسي الحالي 2020 / 2021 والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة فى مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، بما يساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل ويؤهلهم للمساهمة فى نهضة مصر.

كما تستهدف استضافة جامعة القاهرة، لأمين عام جامعة الدول العربية، نقل تجربته وخبراته في العمل السياسي، لطلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش مع طلاب جامعة القاهرة، عدد من الأحداث التى ذكرها في كتابيه "شهادتى" و "شاهد على الحرب والسلام"، يعقبها فتح النقاش فى عدد من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.

ومن المقرر أن يتم توزيع نسخ مجانية من كتاب شهادتي" و "شاهد على الحرب والسلام" على الحضور.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، تعمل على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي بالجامعة لخلق حالة من الزخم الثقافي والتنويري للوعي الحقيقي، على نحو يجعل مباديء الدولة الوطنية مكوناً من مكونات المناهج والأنشطة الطلابية.









