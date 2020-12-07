شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحقيقات مع صاحب فيديو "سماح" والنيابة تأمر بالقبض على 4 مشاركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت نيابة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد شفيق بركات، التحقيق مع مصطفى محمود صاحب فيديو "سماح"، وشهاب بلال، بعد نشر فيديو لقصة وهمية لفتاة تدعى سماح، ووجهت النيابة للمشاركين فى الفيديو عددا من الاتهامات منها إساءة استخدام وسائل التواصل بدون ترخيص، واستخدام مكبرات صوت ومذياع بدون إذن الجهات المختصة، ونشر إيحاءات جنسية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين من خلال وسائل التواصل، وتصوير مقطع مرئى وعرضه بدون إذن، ونشر وترويج أخبار كاذبة، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 4 مشاركين فى الفيديو.

وكان مصطفى محمود، صاحب فيديو الفتاة سماح، أكد أنه لم يقصد الإساءة لأحد، ولكنه كان يؤدى مشهدا تمثيليا بالاتفاق مع أصحابه، فقد اتفقوا على أداء المشهد التمثيلى، وتم وضع الأنوار على الدور الرابع، واتفق مع الحلاق شهاب أن يكون بالدور الرابع ومعه صديقين أسفل العمارة لأداء المشهد التمثيلى، عقب نزوله من السيارة التى كان يستقلها.

وأضاف مصطفى، لـ"الخليج 365"، أن كان هدفه تحذير الفتيات من مرافقة الشباب دون ارتباط، لأنها لن تضمن نهاية تلك العلاقة، قد يأتى يومًا يفضحها كما فعلت فى المشهد التمثيلى، ويكون سببا فى عدم زواجها، مؤكدًا أنه لا توجد فتاة اسمها سماح وشهاب الحلاق لديه طفلين، مؤكدًا أنه يهوى التمثيل من عدة سنوات، ويتمنى أن يكون ممثلًا، ولم يكن يعلم أن ينال الفيديو كل هذه الضجة.

وقال مصطفى، أنه يعتذر لكل المتابعين، وأنه تلقى إهانات كثيرة، ولكن الناس معذورة وما يغفر له أنه مشهد تمثيلى، مؤكدًا أن المشهد التمثيلى كان له جزئين الأول نشره فكان صداه كبيرا، والفيديو الثانى به توضيح لحقيقة المشهد التمثيلى أنه مجرد مشهد تمثيلى لتأخذ البنات حذرها، ولا تصاحب الشباب، ولا تأمن أى شاب ما دام ارتباطها به غير رسمى.

وأكد شهاب بلال حسن، حلاق، أن له طفلين عمر وإبراهيم، وليس لديه بنت تسمى سماح، مشيرًا إلى أننا اتفقنا على المشهد التمثيلى، ولم نكن نتصور أن يكون انعكاسه بهذا الشكل، وهدفنا توعية الفتيات، ولا تأمن مكر وغدر بعض الشباب، ومصطفى ممثل متميز فقد أدينا المشهد على أن تكون بطلة المشهد حنان، ولكن مصطفى غير الاسم أثناء أدائه المشهد، مشيرًا إلى أن تلقى نقدا لاذعا، وأنه يقدم اسفه لكل الجمهور، مؤكدًا أنه يشعر بالخجل لأنه هو من أصر على نزول الفيديو لتأخذ الفتيات العظة والعبرة.