شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. رئيس الوزراء يزور المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اليوم الإثنين المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى أعمال قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية الافتراضية الرابعة عشرة لإسكات البنادق، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستُهلت فعاليات القمة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قوات حفظ السلام، وضحايا العنف فى إفريقيا.

ونقل رئيس الوزراء فى مستهل الكلمة التى ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيات الرئيس لكل من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ورؤساء دول وحُكومات الدول الإفريقية الشقيقة المشاركة فى القمة، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكذا الإعراب عن تقدير مصر لجهود الرئيس رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي المقدرة في قيادة دفة الاتحاد الإفريقي في ظل ظروف استثنائية تواجهها القارة الإفريقية والعالم بفعل انتشار فيروس كورونا، والتقدير لجهود السيد موسي فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، التى ساهمت فى حسن الإعداد والتنظيم الموضوعي لأعمال القمة الاستثنائية المنعقدة اليوم.